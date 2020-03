Mener Kristin H. Holth har truffet et godt valg

Kristin H. Holth, leder for forretningsområdet havnæringer – Ocean – i DNB, har bestemt seg for å slutte i banken for å satse på en styrekarriere. Hun har sin siste arbeidsdag i bankens hovedkontor allerede 31. mars.

– Alt har sin tid. Jeg har hatt mange fantastisk spennende år i banken og fått lov til å jobbe med kjernebransjene i norsk næringsliv. Nå er tiden inne for å gjøre noe annet, sier Holth til Finansavisen.

Onsdag ble det kjent at hun er foreslått som nytt styremedlem i det danske riggselskapet Maersk Drilling.

Maersk-styret anbefaler Holth på bakgrunn av hennes «betydelige analytiske innsikt i offshore olje- og gassindustriene, sterke fokus på ESG og enorme erfaring fra kapitalmarkeder og finansiering».

– For oss i DNB er det trist og vemodig at Kristin nå slutter. Vi trøster oss med at hun fortsetter karrieren i styrerommene og fortsatt kommer til å være viktig for den maritime næringen, sier DNBs konserndirektør for bedriftsmarkedet, Harald Serck-Hanssen.

– Ikke unaturlig

Holth er ikke den første shippingbanksjefen som går over til styrerommene hos tidligere kunder.

I 2009 sluttet Hans Petter Aas som leder for den daværende shippingavdelingen i DNB. Siden har han brukt mye av sin tid på styreverv i store selskaper.

FRA DNB TIL STYREROMMENE: Hans Petter Aas sluttet i banken rett før finanskrisen i 2008. Foto: NYSE

– Når du jobber så tett på eierne og toppledelsen i selskapene, er det ikke unaturlig at man kommer i betraktning til styreverv. De har jo sett hvordan du arbeider og lært deg å kjenne, sier Aas.

I dag sitter han i styret i Kristian Jebsens tørrlastrederi Gearbulk og i MLP-selskapet Knutsen NYK Offshore Partners, som er børsnotert i New York. Tidligere har han hatt styreverv i en rekke av John Fredriksens selskaper og vært styreleder i Johan Odvar Odfjells selskap J. O. Odfjell i Bergen.

– Mange selskaper vil ønske å nyttiggjøre seg Kristin Holths kunnskaper og kompetanse. Hun har truffet et godt valg, har masse å bidra med og kan få en spennende tid i interessante og viktige styrer, sier Aas.

FRA NORDEA TIL STYREROMMENE: Carl E. Steen sluttet i banken ved årsskiftet 2010/2011. Foto: Eivind Yggeseth

– Fornuftig valg

Nordeas mangeårige shippingbanksjef Carl E. Steen mener Kristin Holth får en flott start på sin nye karriere med styreplassen i Maersk Drilling. Selv sa han takk for seg i banken ved årsskiftet 2010/2011. Siden har han brukt mye tid på styreverv i shippingnæringen.

– Jeg synes Kristin gjør et fornuftig valg når hun satser på styrearbeid. Hun har en kjempeinteressant bakgrunn og er utvilsomt veldig godt kvalifisert, sier Steen.

Selv sitter han som styreleder i et av verdens største tankrederier, belgiske Euronav, og er med i styret i Wilh. Wilhelmsen Holding, Golar LNG og Golar MLP, Belships, i tørrlastrederiet Compagnie Maritime Belge, Offshore Merchant Partnerts og i familiebedriften Bertel O. Steen.

«EN BAUTA»: – Kristin Holth har vært en bauta i DNB og innenfor den maritime næringen, sier konserndirektør Harald Serck-Hanssen. Foto: Iván Kverme

– Kristin har vært en bauta i DNB og innenfor den maritime næringen. Hun er en energisk person som både kunder og kolleger lytter til, og har vært en drivende kraft i finansieringen av maritim næring både i Norge og internasjonalt, sier hennes nærmeste sjef i DNB, Harald Serck-Hanssen.

Han gir Holth mye av æren for at DNB er en av de ledende bankene internasjonalt i etableringen av krav til ansvarlig shipping.

Lang karriere

Holth har jobbet i DNB i vel 30 år og blant annet hatt lengre arbeidsopphold ved bankens avdelinger både i London og i USA.

I 2013 kom hun tilbake til Norge fra New York og overtok ansvaret for ledelsen av den daværende avdelingen for shipping og logistikk.

I 2017 ble bankens avdelingsstruktur endret, og nyskapningen Ocean, der også sjømatnæringene inngår i tillegg til shipping og offshore, ble resultatet. Holth har ledet denne delen av banken.

– Hvilke styrer vil du dukke opp i?

– Det vil tiden vise. Jeg er åpen for å gå inn i styrer der jeg har noe å bidra med ut fra min bakgrunn og kompetanse, sier Kristin H. Holth.

Prosessen med å finne hennes etterfølger er igangsatt, men hun fortsetter i stillingen ut måneden.