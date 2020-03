Awilhelmsens cruiseverdier barbert med 15 mrd.

Gjennom Awilhelmsen i Oslo og andre private selskaper eier Arne Wilhelmsen-familien 12 prosent av aksjene i Royal Caribbean Cruises (RCL).

Basert på sluttkursen på New York Stock Exchange natt til torsdag norsk tid var denne aksjeposten verdt 18,5 milliarder kroner, cirka 12,8 milliarder kroner mindre enn da RCL-kursen nådde toppen så langt i år, 135,05 dollar 17. januar.

I tidlig handel i RCL da New York-børsen åpnet torsdag falt cruiseaksjen ytterligere 11,63 prosent. Det øker Arne Wilhelmsen-familiens papirtap til vel cirka 15,5 milliarder kroner.

Har solgt seg ned

Dersom man ser på utviklingen i Awilhelmsens RCL-post er imidlertid verdiene fortsatt høyere enn for seks år siden, da tallet ble oppgitt til 14 milliarder. I mellomtiden har selskapet solgt flere millioner RCL-aksjer og realisert store gevinster.

I februar i fjor solgte Awilhelmsen 4,8 millioner RCL-aksjer for å kjøpe avdøde skipsreder Gjert Wilhelmsens datter Margaret Boel Garmann ut av det felleseide familieselskapet.

Tidligere har Awilhelmsen solgt RCL-aksjer i forbindelse med at hennes bror Anders Chr. Wilhelmsen og hans familiegren ble kjøpt ut.

Aweco Holding, som eies av skipsreder Arne Wilhelmsens sønner Arne Alexander (Alex), Bent Christian og Petter Preben Wilhelmsen, er i dag eneeier av Awilhelmsen.

Alex Wilhelmsen er styreleder og har siden 2003 sittet i styret i RCL i Miami. Både han og brødrene er bosatt i England.

Økende tap

Da fjerdekvartalstallene ble fremlagt i februar opplyste RCL-sjefen Richard D. Fain at selskapet i år venter et justert resultat på mellom 10,40 og 10,70 dollar pr. aksje før negative effekter som følge av coronaviruset.

Senere er 18 seilinger avlyst og de foreløpige anslagene for virustapene beregnet til 0,65 dollar pr. aksje med mulighet for at de kan øke til 1,20 dollar pr. aksje.

RCL driver trafikk under merkenavnene Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara og Silversea Cruises. Selskapet eier i tillegg 50 prosent i tyske TUI Cruises og 49 prosent av aksjene i spanske Pullmantur Cruceros.

Tilsammen har selskapene en flåte på 63 cruiseskip i drift og ytterligere 15 i bestilling.

Det lyktes ikke å komme i kontakt med Awilhelmsens konsernsjef Sigurd E. Thorvildsen torsdag.

SEILER SOM VANLIG: Atle Brynestad i Seabourn Cruise Line. Foto: Iván Kverme

Brynestad: Ingen avlysninger

I motsetning til cruisekjempene RCL og Carnival og deres datterselskaper merker Atle Brynestads Seabourn Cruise Line lite til uroen i kjølvannet av coronaviruset.

– Vi har vi ikke merket noe så langt, sier Brynestad.

Han tror det skyldes at rederiet har små skip med bare 112 gjester og et mannskap på 95.

– Dette gjør at det føles trygt. Vi har så langt ikke avlyst noen seilinger, sier Brynestad.