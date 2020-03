Wallenius Wilhelmsen med resultatvarsel

TRAFIKKSVIKT: Coronaviruset fører til store endringer i verdens bilproduksjon, noe som også påvirker transportørene og logistikkjeden og gir mindre last for Wallenius Wilhelmsens tre operative bilskipsrederier. Innleide skip ventes å bli tilbakelevert så raskt som mulig for å få ned kapasiteten og redusere kostnadene. Foto: Bloomberg