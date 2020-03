Fredriksen øker i gass

Skipsreder John Fredriksen benytter kursfallet i kjølvannet av usikkerheten som den raske spredningen av coronaviruset har skapt til å øke sine eierandeler i LPG-rederiet Avance Gas og i Flex LNG, som begge er notert på Oslo Børs.

Samtidig lettet han seg litt i oppdrettskjempen Mowi, der han fredag solgte 262.316 aksjer til kurs 187,65 og innkasserte 49,2 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen er Fredriksens eiereskap i Mowi 14,37 prosent til en verdi av 13,94 milliarder kroner, pluss at han har 4 millioner aksjer via en Total Return Swap-avtale (TRS). Aksjene eies via Fredriksens private selskap Geveran Trading.

Tror på gassfart

Fredag ettermiddag kjøpte Fredriksen en halv million aksjer i Avance til kurs 33,16 kroner, noe som bringer eierandelen opp i 21,34 prosent.

Samtidig økte han med 100.000 aksjer i Flex LNG til kurs 52,50 kroner, og har dermed 44,79 prosent av aksjene i dette rederiet. I tillegg sitter Fredriksen med en TRS-avtale på 825.000 aksjer.

Også tankrederiet Hunter Groups storaksjonær Arne Fredly benyttet fredagsettermiddagen til å kjøpe flere aksjer i eget selskap.

Fredly brukte vel 2,6 millioner kroner på å kjøpe nesten 822.000 aksjer til kurs 3,20 i selskapet gjennom sitt heleide Apollo Asset ltd. Apollo sitter nå med 29,25 prosent av aksjene i Hunter Group.

Etter den kraftige nedturen i Wallenius Wilhelmsen-aksjen valgte konsernsjef Craig Jasienski fredag å øke sitt aksjeinnehav med 40.000 til vel 91.000 aksjer. Kjøpet i bilskipsrederiet og logistikkselskapet skjedde til kurs 14,81 kroner.

Ruller TRS-avtaler

Fredriksen avsluttet fredag en TRS-avtale for 3 millioner aksjer i riggselskapet Seadrill og inngikk en ny for samme antall aksjer med utløpsdato 8. juni og til en pris på 8,05 pr. aksje.

Det samme gjorde han i tankrederiet Frontline for et tilsvarende antall aksjer med ny skjæringsdato 8. juni og til en TRS-pris på 63,40 kroner pr. aksje og i tørrlastrederiet Golden Ocean Group for vel 4,9 millioner aksjer med en ny pris på 34,88 kroner.

Også TRS-avtaler i Flex LNG og Mowi ble avsluttet og rullet videre til nye kurser, henholdsvis for 825.000 aksjer til 53,74 kroner og 4 millioner aksjer til 188,78 kroner.