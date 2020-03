2020 Bulkers dropper utbytte for februar

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers, som ble etablert av Tor Olav Trøim, har kunngjort at det ikke blir utbetalt utbytte for februar.

For januar betalte selskapet et utbytte på 0,03 dollar pr. aksje. For måneden før var utbyttet 0,04 dollar aksjen.

Lavere inntjening

I en driftsoppdatering tirsdag opplyser 2020 Bulkers forøvrig at selskapet i februar oppnådde en gjennomsnittlig brutto befraktningsinntjening på cirka 14.300 dollar pr. dag.

I januar var tilsvarende tall 16.700 dollar, og i desember ble det oppgitt til 23.793 dollar.

Fartøyene på indekstilknyttet befraktning hadde en brutto inntjening på cirka 4.100 dollar pr. dag samt i snitt 3.100 dollar pr. dag i gjennomsnittlige scrubber-fordeler. Tilsvarende tall for en måned siden var 9.600 og 4.300 dollar.

Den delen av flåten som opererte på faste kontrakter tjente inn cirka 21.300 dollar dagen brutto, mot 20.900 dollar i januar.

To fartøyer til på vei

2020 Bulkers opplyser at fire av rederiets seks fartøyer i drift har sikret en snittrate på 21.592 dollar pr. dag for resten av 2020, mens rederiets cash breakeven etter visse kostnader er 14.500 dollar pr. dag inneværende år.

Selskapet har også to newcastlemaxfartøyer under bygging ved New Times-verftet i Kina. Disse ventes å bli levert innen juni i år.