Bråbrems for cruiserederiene

Verdens fire største cruiseselskaper - Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises (RCCL), Norwegian Cruise Line Holdings og MSC Cruises - stopper nå store deler av driften i en måned, i et samlet forsøk på å få coronaspredningen under kontroll, melder TradeWinds.

Avgjørelsen trådde i kraft ved midnatt lørdag amerikansk tid, og betyr ifølge nettstedet at 195 skip, med totalt over 360.000 køyeplasser, nå vil stanses. Det tilsvarer mer enn halvparten av passasjerkapasiteten verden over.

Alvor

«Vi forstår alvoret i folkehelsekrisen som truer landet, og dette er vår rolle å spille. Fra og med midtnatt i kveld stanser vi flåtens amerikanske seilaser i 30 dager», skriver RCCL i en pressemelding.

De påpeker at cruise som forlot amerikanske havner før midnatt, samt de internasjonale seilasene, vil operere sine planlagte reiseruter. Amerikanske skip som allerede er til sjøs vil fullføre sine reiseruter.

Rederiet skriver videre at de nå jobber med å kontakte sine gjester, samt at de er i dialog med mannskapet for å finne løse utfordringene dette vil bety for dem.

«Vi vet at dette betyr mye stress for våre gjester, ansatte og mannskap, og vi jobber nå for å minimere forstyrrelsen», påpeker RCCL.

Kaster anker

Også en rekke andre cruiserederier over hele verden stanser ifølge TradeWinds nå sine seilaser.

Carnival-eide Princess Cruises har allerede stoppet trafikken i 60 dager fra torsdag av etter at coronaviruset brøt ut på skipene Grand Princess og Diamond Princess.

Også Torstein Hagen-eide Viking Ocean Cruises stoppet torsdag trafikken i 60 dager, mens Bonheur-eide Fred Olsen Cruise Line fredag uttalte at de vil stoppe sine seilaser frem til 22. mai.

Celestyal Cruises, som opererer i Middelhavet, innstilte ifølge TradeWinds fredag all aktivitet frem til 1. mai, og Lindblad Expeditions har kastet anker frem til 30. april.