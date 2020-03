Klaveness Combination Carriers starter tilbakekjøp

Klaveness Combination Carriers (KCC) har tirsdag morgen varslet at kombinasjonsskipsrederiet vil starte et program for tilbakekjøp av aksjer, etter vedtak i selskapets styre.

Programmet omfatter inntil 100.000 egne aksjer.

Aksjene som kjøpes, kan bli brukt i incentivprogrammer eller til andre selskapsformål, opplyser rederiet.

De kan bli kjøpt både gjennom det åpne markedet eller via private handler.

God timing

KCC-styret fikk under selskapets ekstraordinære generalforsamling i januar i fjor fullmakt til å utføre tilbakekjøp av inntil 4.051.200 aksjer i Klaveness Combination Carriers, til en maksimal kurs på 75 kroner.

Klaveness Combination Carriers-aksjen endte mandag på 29,00 kroner, etter et fall på rundt 40 prosent hittil i 2020.

Basert på en sådan kurs vil tilbakekjøpene som nå er kunngjort, komme på 2,9 millioner kroner totalt.