DNB Markets: Tankrally vil gå over

Mens aksjemarkedet ellers sliter tungt under coronakrisen, har stortanksektoren klart seg mye bedre. Dette henger sammen med oljepriskrigen som ble startet av Saudi-Arabia etter at OPEC ikke klarte å få med Russland på ytterligere produksjonskutt.

«Tankratene har skutt i været den siste drøye uken. Drevet av utsiktene for økt eksport fra Saudi-Arabia steg spotraten for en VLCC fra 15.000 dollar per dag fra begynnelsen av forrige uke til 257.000 dollar per dag mandag denne uken», skriver DNB Markets i dagens aksjerapport.

«Samtidig som eksporten øker, faller imidlertid altså oljeetterspørselen og til tross for at man i første omgang vil kunne fylle opp strategiske reserver både i USA og Kina, samt benytte mer midlertidige flytende lagre, venter vi at etterspørselen etter tonnasje og dermed ratene vil komme betydelig ned igjen i bakkant av andre kvartal», heter det videre.

Meglerhuset har en hold-anbefaling på Frontline med kursmål 81 kroner.

Frontline faller over fem prosent til 74,90 kroner i tidlig handel på Oslo Børs onsdag. Den siste måneden er aksjen ned bare fire prosent.