Alexander Hansson øker i Nordic American Tankers

For én uke siden indikerte styreleder Herbjørn Hansson i tankrederiet Nordic American Tankers (NAT) at utbyttet for første kvartal kunne bli doblet til 14 cent pr. aksje fra kvartalet før som følge av det sterke tankmarkedet.

Utbyttedoblingen ble tirsdag vedtatt av styret, hvor også sønnen Alexander Hansson sitter, noe som gir aksjen et løft på over 20 prosent på børsen i New York.

Samtidig meldes det at Alexander har kjøpt 350.000 aksjer i NAT til kurs 2,92 dollar pr. aksje. Han la dermed drøyt 11,3 millioner kroner på bordet for aksjene.

– I NAT ser det veldig bra ut. Jeg er bullish på fremtiden i tank, sier Hansson i en kommentar til Finansavisen.

Solide rater

Rederiets 23 suezmaxer vil oppnå en time charter-ekvivalent rate på rundt 45.000 dollar pr. skip pr. dag i første kvartal, fremgår det av en oppdatering tirsdag.

Driftskostnadene er til sammenligning rundt 8.000 dollar pr. skip.

Den snittvektede inntjeningen for suezmaxer ligger nå på nær 60.000 dollar dagen, ifølge skipsmeglerhuset Clarksons Platou, etter en halvering den siste uken.

Kursfall

Til tross for sterke tankrater har NAT-aksjen, i likhet med de fleste andre, fått bank på børsen.

Tirsdagens kurs på 3,10 dollar etter en oppgang for dagen på mer enn 20 prosent er fortsatt godt under årstoppen på 5,15 dollar fra januar.

I forrige uke lanserte rederiet også et tilbakekjøpsprogram på inntil 4,5 millioner aksjer.