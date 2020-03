Skudd for baugen for shipping

Capesize-ratene ble vurdert til 3.903 dollar pr dag onsdag, tilsvarende en nedgang på 4,9 prosent sammenlignet med i går, ifølge en liste fra Arctic Securities onsdag TDN Direkt referer fra.

«Samlet, selv med store volumer gjort tirsdag, er det imidlertid ingen indikasjon på et forbedret marked. Indeksen opplevde en ytterligere flat dag og den generelle tonen fortsetter å være preget av usikkerhet», skriver Arrow Shipbroking Group i en rapport tirsdag kveld.

Lockdown i Sør-Afrika

Sør-Afrika inn i lockdown og stenger gruvedriften, skriver Fearnley Securities, noe som gjør at skipseieres muligheter er ytterligere begrenset.

Frykten er at virusutbruddet vil redusere produksjon og eksportkapasitet også i Brasil og Australia

Meglerhuset påpeker at gruvedriften i Sør-Afrika, med Anglo American som eksporterte 40 millioner tonn jernmalm i 2019, er liten sammenlignet med Australia og Brasil, som eksporterer om lag henholdsvis 840 millioner og 340 millioner tonn jernmalm pr år, melder TDN Direkt.

Med volumer fra Brasil som ennå ikke har hentet seg inn og begrenset kapasitetsekspansjon globalt i 2020-21, teller derimot hvert tonn for øyeblikket, skriver Fearnleys.



«Vale-tallene for januar/februar er ytterligere ned på årsbasis, og frykten er nå at virusutbruddet vil redusere produksjon og eksportkapasitet i Brasil og Australia også», heter det i en rapport onsdag.

India erklærer force majeure

Ellers skriver Reuters onsdag at noen havner i India har erklært force majeure etter at landet annonserte en 21 dagers lockdown for å forhindre spredningen av koronaviruset.

Ifølge dokumenter nyhetsbyrået har fått innsyn i har Indias shippingdepartement utstedt et brev som tillater havner å ta i bruk Covid-19 som gyldig grunn til å erklære force majeure, melder TDN Direkt.

Argus Media skriver videre onsdag at indiske stålprodusenter har henvendt seg til myndighetene i landet om å få tillatelse til å opprettholde driften gjennom lockdown-perioden. Loven klassifiserer virksomheter som «dreier seg om produksjonen, tilbud eller distribusjon av kull, kraft, stål og gjødsel» som «essensielle tjenester», ifølge Argus.