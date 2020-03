Höegh øker lån med 45 millioner dollar og får ny timecharter

Höegh LNG har mottatt et forpliktelsesbrev fra fem banker for å øke og forlenge lånefasiliteten for FSRU-en «Independence», ifølge en børsmelding torsdag TDN Direkt referer fra.

Transjen vil bli økt med 45 millioner dollar til 106 millioner dollar med utløp i desember 2024. Fasiliteten består i tillegg av to transjer garantert av eksportkredittbyråer som forblir uendret.

Nedbetalingsplanen er strukket ut og finansieringskostnaden har blitt betydelig redusert, til en estimert rentekostnad på rundt 4,0 prosent for hele lånet. De 45 millioner dollarene som kommer i tillegg ventes fullført i løpet av andre kvartal 2020.

Aksjen er i skrivende stund 3,5 prosent ned til 9,64 kroner, men viser en oppadgående kurve etter børsmeldingen.

Ny interim timecharter

I tillegg opplyser rederiet at et datterselskap har inngått en interim LNGC-timecharter med et Asia-basert tradinghus for en periode på rundt syv måneder fra midten av 2020.

«Raten reflekterer det nåværende markedet for større LNG-skip med DFDE-tonnasje», heter det i meldingen.

Höegh LNG skriver at enten «Höegh Gannet» eller «Höegh Gallant» vil bli tatt i bruk i kontrakten.

LNGC-timecharteren og andre konkluderte korsiktige chartere øker selskapets kontraktsdekning for 2020 til rundt 92 prosent.