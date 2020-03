Et fond kontrollert av Ironsides Partners har fredag solgt seg ned med 50.000 aksjer i Okeanis Eco Tankers. Det fremgår av en børsmelding fredag kveld. Salgssummen var på litt over tre millioner kroner, tilsvarende 61,69 kroner per aksje.

Ironsides sitter etter transaksjonen på 1.548.558 aksjer i selskapet, tilsvarende 4,71 prosent av utestående aksjer.

Okeanis endte uken på Oslo Børs opp 3,39 prosent til kurs 61,00 kroner.