Pareto spår tankfest i andre kvartal

– Samtidig som at Saudi-Arabia og coronaviruset fortsatt er på god vei til å ødelegge oljemarkedet, drar tankrederiene mest nytte av det, skriver Pareto i sin sektorrapport på mandag. Og legger samtidig til at de forventer at andre kvartal blir et av tidenes beste kvartaler i historien for råoljetankskip, skriver TDN Direkt.

På Oslo Børs så hever Pareto kursmålene til tankrederiene, som de allerede har kjøpsanbefaling på. Frontline får kursmålet sitt løftet fra 116 til 121 kroner pr. aksje, mens Hunter Group-aksjen får en anbefaling på 5,9 kroner pr. aksje. Det er opp fra 5,5 kroner pr. aksje. Okeanis Eco Tankers har Pareto satt et kursmål på 129 kroner pr. aksje, mot tidligere 126.

Meglerhuset hever 2020-estimatene for råoljetank med 25-60 prosent, og skriver i rapporten at de forventer at VLCC-er vil tjene 95.000 dollar pr. dag i andre kvartal og 65.000 dollar pr. dag i tredje kvartal.

Frontline-aksjen, som startet dagen oppover, ble handlet for 98,35 en drøy halvtime etter børsåpning, mens Hunter Group og Okeanis ble handlet for henholdsvis 4,12 og 68,50 pr. aksje.