Paul-Christian Rieber ny president i Norges Rederiforbund

– Det aller viktigste nå er at vi klarer å holde flest mulig av hjulene i gang i samfunnet, samtidig som vi bekjemper smitten. Sjøtransport og opprettholdelse av aktivitetsnivået på sokkelen er i den sammenheng helt avgjørende for oss alle. Det er et spesielt og ekstra ansvarsfullt tidspunkt å tre inn i et slikt verv på, sier Rieber i en pressemelding.

Rieber er administrerende direktør i GC Rieber AS og styreleder i GC Rieber Shipping ASA. Han har vært administrerende direktør siden 1990.

Han har tidligere vært president i NHO (2008–2010) og styreleder i tankesmia Civita (2013–2018) i tillegg til en rekke andre verv i næringsliv og organisasjoner.

