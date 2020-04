Hunter Group positive til markedet fremover

Råoljetank-rederiet Hunter Group ser positivt på markedet fremover og mener at det frister å slutte ut skip med lange kontrakter og tilhørende sterke rater når det er lav kontant break even, melder Erik A.S. Frydendal, direktør i Hunter Group til TDN Direkt.

Hunter Group har stått godt i virusstormen og aksjen har steget 21,54 prosent på én mnd. En god del av det skyldes at selskapet tidligere i mars inngikk timecharter-avtaler på seks måneder for båtene Hunter Atla, Laga og Freya. Snittratene på avtalene er 80.000 dollar per dag.

Samtidig opplyser Frydendal at Hunter Saga blir værende i spotmarkedet, mens resterende skip er en løpende vurdering.

-Med en kontant break even på 23.255 dollar per dag er det selvsagt fristende å slutte ut skip i seks til tolv måneder på sterke rater. Samtidig så skal man ikke undervurdere hvor sterkt spotmarkedet er for øyeblikket, og vi ser at enkelte tror så mye som 200 VLCCer kan bli tatt ut av flåtebalansen for å fungere som lagring, sier han til TDN Direkt.

Frydendal legger til at selskapet tar høyde for virussituasjonen og at beslutningen om å kutte ut båter i spotmarkedet eller lengre avtaler må sees i lys av situasjonen.

-Vår strategi er å gjøre det som er i aksjonærenes beste interesse, og det tenker vi å fortsette med, sier han.

Hunter Group har tre skip under bygging på DSME-verftet i Sør-Korea og tanksjefen er positiv til at byggingen er i rute.