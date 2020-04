Avance vil unngå å tørrdokke skip

Avance Gas vurderer alternativer for to gjenværende skip planlagt for tørrdokking i 2020 ettersom coronautbruddet har økt kompleksiteten i planleggingen av tørrdokkprogrammet.

Det skriver rederiet i årsrapporten for 2019 torsdag.

Avance Gas skriver at de i 2019 inngikk scrubberinstallering-kontrakter, og viser til installeringen ville finne sted i løpet av planlagt tørrdokking som begynte ved utgangen av desember 2019.

Ellers skriver selskapet at det er for tidlig å si hvordan coronavirusutbruddet vil påvirke LPG og etterspørselen etter VLGC'er på lang sikt.

«Det er derimot ventet at den reduserte etterspørselen fra Kinas PDH-anlegg vil bli gjenopptatt, støttet av en reduksjon av amerikanske tariffer på kinesiske LPG-importører. Reiserestriksjoner og karantene har økt kompleksiteten i planleggingen av tørrdokking og scrubberinstallering-programmet», heter det i rapporten.