Ny nedtur for tørrlastratene

Etter et lite hopp tidligere denne uken er tørrlastratene nå på vei ned igjen. Tørrlastindeksen Baltic Dry viser fredag et fall på 1,3 prosent til 616 poeng, melder TDN Direkt og viser til The Baltic Exchange.

Tirsdag ble indeksen rapportert til 626 poeng, etter et byks fra 548 poeng dagen før. Siden har ratene gått ned igjen.

Alle segmenter utenom panamax tynger fredag. Mens panamax-ratene er opp 0,7 prosent, er capesize ned 1,1 prosent, handysize ned 4,2 prosent og supramax ned 3,5 prosent.

10. februar i år falt Baltic Dry-indeksen til 411 poeng, som var indeksens laveste nivå siden 2016.

Det var også i 2016, i begynnelsen av februar det året, at indeksen bunnet ut på under 300 poeng, som var det laveste nivået på 30 år.

I mai 2008 nådde indeksen sitt høyeste nivå noensinne, 11.793 poeng.