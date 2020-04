VLCC-kontrakt for OET

Okeanis Eco Tanker har inngått en ny avtale med et ledende energiselskap for ett av sine VLCC-skip, Nissos Analfi eller Nissos Kythnos, avhengig av tilgjengelighet. Det melder selskapet i en pressemelding mandag.

Avtalen går over 3 år uten utvidelsesalternativer. Avtalen er verdt rundt 17,5 millioner dollar av brutto omsetning og løper fra midten av mai 2020.

Okeanis Eco Tankers ble etablert i 2018 av Alafouzos-familien og har bygget syv tankskip i en tre-års periode fra 2015 til 2018, samt åtte fartøyer som ble levert i 2019. Selskapet er fremtidsrettet og har valgt å fokusere på grønnere design og skip utstyrt med scrubbere.

Selskapet mener det er godt rustet for et moderne marked ved at det har tilpasset seg den nye IMO 2020-svovelforskriften.