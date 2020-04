Tror 2020 Bulkers kan mer enn tredoble seg

Selv om 2020 hittil har vært et tungt år for tørrlast, har det vært noen oppmuntrende tegn den siste tiden som gjør Clarksons Platou mer optimistiske på sektorens vegne.

Australsk jernmalmforsendelser var i forrige uke på sitt høyeste for 2020, mens brasilianske forsendelser var på sitt nest høyeste for året. Ifølge meglerhuset tyder dette på at kinesiske aktivetet er i ferd med å ta seg opp etter å ha ligget brakk i første kvartal. Det er imidlertid fortsatt noen utfordringer gjenstår, fordi det er produksjonsbegrensninger i viktige eksportregioner, så oppgangen som forventes kan bli forsinket.

Clarksons Platou tror på kursrally innen tørrbulk og anbefaler å hamstre aksjer i 2020 Bulkers, hvor de har et kursmål på 156 kroner – den ble handlet på mandag til 43,50 pr. aksje. I tillegg til Golden Ocean og Star Bulk, som meglerhuset har kursmål på henholdsvis 40 kroner pr. aksje og 8 dollar.

Meglerhuset estimerer med capesize-rater på 12.500 dollar pr. dag i 2020, som vil stige til 14.500 i 2021 og 17.000 dollar pr. dag i 2022.