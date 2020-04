Kollaps i Golar-aksjen

På New York Stock Exchange, der Tor Olav Trøims Golar LNG er notert, sluttet Golar-aksjen tirsdag kveld norsk tid på 4,63 dollar på meldingen om at BP likevel ikke vil ha behov for produksjonsskipet før ett år senere enn partene hadde avtalt.

På det laveste ble gassrederiet handlet for kurs 4,54 dollar, det laveste siden våren 2009, i kjølvannet av finanskrisen i 2008.

Golar LNGs FLNG-enhet «Gimi» skulle etter planen leveres til BP i fjerde kvartal 2022 for å betjene prosjektet Greater Tortue Ahmeyim utenfor Vest-Afrika i en periode på 20 år.

GJENNOMGÅR TOTALOMBYGGING: Den tidligere Gotaas-Larsen- og Golar-gasstankeren «Gimi» som skal konverteres for å kunne brukes som gassproduksjonsfartøy. Foto: Golar

Force majeure

På grunn av utbruddet av coronautbruddet har imidlertid BP erklært force majeure og varslet at selskapet ikke vil være i stand til å motta enheten før ett år senere.

Ifølge energiselskaper er det for øyeblikket ikke mulig å redusere denne forsinkelsen. Det fremgår av en melding tirsdag.

Akkurat det skjønner Golar LNG, der investor Tor Olav Trøim er styreleder, fint lite av.

Selskapet risikerer en forsinkelse som betyr midlertidig bortfall av en betydelig inntektsstrøm. Tidligere er det årlige Ebitda-bidraget anslått til 215 millioner dollar; over 2,2 milliarder kroner.

«Golar har bedt BP om å tydeliggjøre hvordan en force majeure-hendelse oppdaget så sent som i slutten av mars 2020 umiddelbart kan påvirke tidsplanen med om lag ett år», heter det i børsmeldingen.

Golar opplyser at rederiet er i samtaler med BP for å klargjøre forsinkelsens varighet og i hvilken grad denne er blitt forårsaket av den anførte force majeure-hendelsen.

Milliardinvesteringer

Likefullt har Golar gått i dialog med Keppel FELS i Singapore, som står for konverteringen av «Gimi», for å gjøre om på planen slik at investeringsforpliktelsene i 2020 og 2021 blir redusert.

Fartøyet skal kunne produsere 2,5 millioner tonn LNG årlig og er ventet å koste rundt 1,3 milliarder dollar, tilsvarende 13,4 milliarder kroner.

På toppen av dette kommer finansieringskostnader.

Det var i slutten av februar i fjor Golar LNG inngikk en såkalt LOA-avtale (lease and operate agreement) på 20 år med BP for «Gimi». FLNG-enheten skulle etter planen betjene Greater Tortue Ahmeyim-prosjektet der produksjonsoppstart var ventet til 2022.

«Gimi» er et 42 år gammelt LNG-skip som skal bygges om til en FLNG-enhet. Det er tidligere opplyst at Keppel FELS ville få en eierandel på 30 prosent i fartøyet.