DNB Markets oppgraderer LPG-sektoren

DNB Markets oppgraderer ifølge TDN Direkt LPG-sektoren fra hold til kjøp, og peker på at LPG-selskapene er verdsatt til mellom 0,3 og 0,4 ganger verdijustert egenkapital (NAV). I tillegg kuttes det kraftig i kursmålene.

Ratene nedjusteres også til 36.000 dollar per dag i 2020. Det var tidligere estimert 50.000 dollar per dag. Samtidig nedjusteres ratene til 20.000 dollar per dag i 2021, og 11.000 dollar per dag i 2022. Det var tidligere estimert henholdsvis 35.000 dollar og 29.000 dollar.

«Vi vurderer derfor den nåværende verdsettelsen som for lav ettersom vi ikke ser de samme likviditetsproblemene, og venter at 2020 vil bli et greit år», skriver DNB Markets ifølge TDN Direkt.

DNB Markets har følgende anbefalinger:

Selskap Ny anbefaling Tidligere anbefaling Kursmål Tidligere kursmål Avance Gas Kjøp Hold NOK 24 NOK 67 BW LPG Kjøp Hold NOK 37 NOK 94 Dorian LPG Kjøp Hold USD 9 USD 18

Onsdag faller Avance Gas 2,7 prosent til 20,22 kroner, mens BW LPG stiger 2,1 prosent til 30,6 kroner. Det vil si at meglerhuset ser en oppside på henholdsvis 18,7 og 20,9 prosent.