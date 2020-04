Arne Wilhelmsen er død

Arne Wilhelmsen hadde vært syk en periode og oppholdt seg den siste tiden på familiens feriested på Mallorca.

Han var en av grunnleggerne av cruiserederiet Royal Caribbean Cruises, og styremedlem i selskapet i mer enn 30 år.

Wilhelmsen ble 90 år gammel.

Adm. direktør Harald Solberg i Rederiforbundet beskriver Arne Wilhelmsen som en pioner innen utviklingen av moderne cruisefart.

– Han bidro til at dette segmentet ble en stor og viktig del av norsk og senere internasjonal shipping, sier Solberg.

RCL-sjef Richard Fain kaller Wilhelmsen en visjonær innen cruiseindustrien. Ifølge Fain så han potensialet som lå i å gjøre cruise til den raskest voksende delen av reiselivet.

– På en tid da resten av verden trodde cruiseindustrien var en nisje for gamle transatlantiske skip, så Arne mulighetene for veksten som var mulig, uttaler Fain.

Harvard-utdannet

Wilhelmsen hadde MBA-utdannelse fra Harvard Business School, og jobbet som assistent hos norske EB Lund & Co., og senere som skipsmegler i New York.

I 1954 gikk han inn som partner i familieselskapet Anders Wilhelmsen & Co. i Oslo, før han ble adm. direktør i 1961. Daværende Anders Wilhelmsen & Co., som faren Anders hadde etablert, var opprinnelig engasjert i konvensjonell skipsfart innenfor tank og tørrlast.

Arne Wilhelmsen videreutviklet familieimiperiet sammen med sin bror, Gjert. Arne ble ansett som forretningsmannen av de to, mens Gjert, som gikk bort i februar 2018, 91 år gammel, hadde ansvaret for det tekniske.

I 1968 styrte brødrene Anders Wilhelmsen & Co. inn i cruisetrafikk og forløperen til dagens RCL fra starten av sammen med to andre rederibedrifter; I.M. Skaugen og Gotaas-Larsen.

De satset også på offshore og bygde opp betydelige virksomheter både innen flytende oleproduksjon, FPSO, bøyelasting av råolje og lete- og produkjonsboring. Jack-up-riggselskapet Awilco Offshore ble rett før finanskrisen rammet solgt til Kina for vel 12 milliarder kroner.

I 2003 ble Arne Wilhelmsen etterfulgt av sønnen Alex i styret i RCL.

Linstow og Awilco

Arne Wilhelmsen styrte sine eierinteresser gjennom Aweco Holding og konsernet Awilhelmsen der majoriteten av verdiene lenge har vært plassert i cruiserederiet Royal Caribbean Cruises (RCL). Familien har en eierandel på 12 prosent i cruisegiganten.

Utenom RCL eier Awilhelmsen bl.a. eiendomskjempen Linstow, Awilco Shipping med eierskap i gasstankskip, store råoljetankere og containerskip og har aksjemajoriteten i boreentreprenørselskapet Awilco Drilling.

Familien eier også halvparten av elektronikkjeden Power, tidligere Expert, og har investeringer i flere vekstselskapet gjennom Awilhelmsen Capital.

Det seneste året har vært turbulente for cruiseselskapet, og kursen har tapt seg mye. Likevel sto han i fjor høst oppført med en formue på 31 milliarder kroner i Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste - ned fra 32 milliarder året før.

Det er imidlertid lenge siden eierskapet ble overført til neste generasjon.

Aweco Holding, som eies av Arne Wilhelmsens sønner Arne Alexander (Alex), Bent Christian og Peter Preben Wilhelmsen, som alle er bosatt i England, er i dag eneeier av Awilhelmsen.

Det er status etter at Awilhelmsen for vel et år siden solgte 4,8 millioner RCL-aksjer for å kjøpe avdøde Gjert Wilhelmsens datter Margaret Boel Garmann ut av det felleseide familieselskapet.

Tidligere har Awilhelmsen solgt RCL-aksjer i forbindelse med at hennes bror Anders Chr. Wilhelmsen og hans familiegren ble kjøpt ut.

Aksjekollaps

Coronakrisen har medført dramatisk kursfall i RCL-aksjen som falt fra 135 dollar til under 20 i løpet av kort tid. Siden har den hentet seg inn igjen og steget til over 40. Likevel er formuen kraftig ned siden Kapital gjorde sitt anslag for størrelsen på familieformuen.

Ved børsslutt torsdag sto RCL-kursen i 40 dollar, ned fra 135 dollar 17. januar. Selskapet var da priset til 8,4 milliarder dollar, tilsvarende 86 milliarder kroner. Wilhelmsen-familiens eierandel utgjør 10,2 milliarder kroner - ned fra over 30 milliarder for mindre enn tre måneder siden.

RCL har hovedkontor i Miami, Florida, og har totalt 77.000 ansatte og en omsetning på nær 10 milliarder dollar. Det gjør selskapet til verdens nest største cruiseoperatør etter Carnival.

Arne Wilhelmsen ble i 2005 forfremmet til kommandør av St. Olavs Orden for sitt samfunnsnyttige virke.

– En pioner

– Arne Wilhelmsen var en markant skikkelse i norsk shipping gjennom hele sitt liv, sier adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund i en kommentar.

– Han så tidlig store muligheter innen cruise og var en pioner innen utviklingen av moderne cruisefart. Han bidro til at dette segmentet ble en stor og viktig del av norsk og senere internasjonal shipping.

– Wilhelmsen var aktiv innen flere segmenter innen maritim næring deriblant offshore, gjennom selskapet Awilhelmsen og rederiet Awilco. Han bekledde fra tidlig 60-tall og frem til årtusenskiftet en rekke verv i Norges Rederiforbund, deriblant satt han i forbundets Hovedstyre og Råd, sier Solberg.