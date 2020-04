Cleaves Securities' Joakim Hannisdahl nedgraderer oljetank

I kjølvannet av påskens enighet rundt oljeproduksjonskutt nedgraderer analysesjef i Cleaves Securities' Joakim Hannisdahl tanksegmentet fra «kjøp» til «hold» i en oppdatering publisert mandag kveld.

Nedgraderingen gjøres i lys av nåværende aksjekurser og dårligere utsikter for andre halvår, 2021 og 2022 som følge av produksjonskutt og fremtidig tæring på fulle oljelagre.

Ettersom etterspørsel etter tankskip hovedsakelig baserer seg på transport av olje estimerer Cleaves et 11 prosents fall år over år i etterspørselen etter tankskip til transport. Meglerhuset regner likevel med at tankskip til lagring vil være etterspurt ut andre kvartal, med en estimert dagrate på 70.000 dollar.

På lengre sikt ser Hannisdahl en ny supersyklus for oljetank.

«Vi ser potensial for en supersyklus for oljetank fra 2023, men mener det er for tidlig å regne dette inn i dagens aksjekurser. Etter vår erfaring har investorer en tendens til å se omtrent 1,5 år frem i tid når de investerer i shipping», skriver Hannisdahl.