Stolt-Nielsen skuffet forventningene

Stolt-Nielsens driftsresultat ble 17 millioner dollar i første kvartal, en nedgang fra 43 millioner dollar i fjor. TDN Direkts estimater hentet inn fra fire analytikere ventet et driftsresultat på 41 millioner dollar.

Driftsinntekter kom inn på 499 millioner dollar, mot ventede 501 millioner og 502 millioner dollar samme tid i fjor.

Resultat før skatt endte på minus 19 millioner dollar. Her estimerte økonomene et positivt resultat på 7,25 millioner. I første kvartal i fjor hadde Stolt-Nielsen et resultat på 10,1 millioner dollar. EBIDTA falt fra 106,9 millioner dollar i fjor til 88 millioner.

Stolt-Nielsen opplyser at det vil bli nedskrivinger av balansen på grunn av coronakrisen, men at det ikke er mulig å tallfeste de økonomiske effektene på grunn av den uoversiktlige situasjonen viruset gir.