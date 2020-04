God dag på Oslo Børs for tørrlast

Golden Ocean Group var rundt klokken 12 torsdag opp 4,16 prosent, mens 2020 Bulkers hadde steget med 2,64 prosent.

Oppturen kommer etter at capesize-ratene steg med 9,5 prosent onsdag, til 8.666 dollar pr. dag.

– Capesize-sentimentet fortsetter å være støttet av høyere jernmalm- og stålpriser, og både spotratene og FFA-kontrakter handlet opp i går. Mai handles godt over 10.000 dollar pr. dag nå, så forvent ytterligere boost, skriver Pareto Securities i en oppdatering torsdag.

Ifølge TDN Direkt ser det litt mørkere ut for de mindre tørrlastskipene. For Fearnley Securities mener de mindre tørrlastskipene må betale for at etterspørselen etter byggematerialer og kull har falt som en følge av covid-19-tiltakene samt billigere olje og gass.