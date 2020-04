Fred. Olsen Windcarrier har blitt tildelt en skipskontrakt av danske Geo, melder TDN Direkt.

Kontrakten innebærer et skip som skal foreta foreløpige geotekniske undersøkelser for Thor på dansk sokkel i Nordsjøen, som er et offshore vindprosjekt.

Selskapet vil benytte DP2-fartøyet LB Jill for å hjelpe det danske selskapet med boreprosjektet offshore, som i utgangspunktet skal starte opp juni 2020.