International Chamber of Shipping: Dette er en tikkende bombe

International Chamber of Shipping mener det kan komme fryktelige ulykker på sjøen dersom bytte av mannskap fortsetter å bli blokkert av coronarestriksjoner, melder CNBC.

Grunnet reisebegrensninger er det nå svært utfordrende for sjøfolk å komme seg med fly til havnene de skal mønstre på, eller for å reise hjem.

Ifølge Poulsson har Japan, Hongkong og Singapore tillatt bytte av mannskap i sine havner under visse forutsetningen, og han mener at også andre land må følge deres eksempel.

– Uten å høres for dramatisk ut, tror vi at dette er en tikkende bombe, sier Esben Poulsson i International Chamber of Shipping til nettstedet.

Myndighetenes hjelp

Poulsson forklarer overfor CNBC at flere ansatte som krysser internasjonale grenser for å jobbe eller dra hjem fra jobb, blir berørt av «nasjonale restriksjoner designet for passasjerer og ikke-samfunnskritisk personell».

Det mener Poulsson unødvendig kan risikere flyselskapenes og rederienes evne til å holde de globale leverandørkjedene igang.

– Spørsmålet om sjøfolk og deres velvære er avgjørende, og hvis dette problemet får fortsette for lenge, vil du finne stressnivåer og helseproblemer, og det vil til slutt komme noen forferdelige ulykker, sier

De mener regjeringer nå må legges til rette for bytte av mannskap sammen med International Air Transport Association (IATA), som allerede har tilbydd hjelp fra flyselskaper til å fly sjøfolk til og fra utvalgte flyplasser, slik at de kan vende hjem eller overta fra andre besetningsmedlemmer.