Frontline-rally i New York

De amerikanske børsene falt bredt mandag, og investorene fikk seg en støkk da WTI-oljen dundret ned i minus i en kort periode.

Det er verdt å merke seg at det var mai-kontrakten for WTI-oljen (med utløp i dag) som falt til negativt terreng for først gang i historien.

«Når det er sagt, den historiske priskollapsen er misvisende gitt at denne skyldes teknikaliteter mer enn noe annet», minner Nordnet-analytiker Roger Berntsen om tirsdag morgen.

Lukrativt for Frontline

Blant de «norske» aksjene på Wall Street var Frontline blant få lyspunkter, og steg nesten 13 prosent målt i dollar. Omregnet til norske kroner sluttet aksjen nesten ni prosent høyere enn sluttkursen på Oslo Børs i går.

«De rådende markedsforholdene (fravær av etterspørsel og mangel på lagerkapasitet) gjør at «spotprisen» på olje blir betydelig lavere enn prisene lenger frem i tid. Dette fenomen kalles contango, og er spesielt fordelaktig for selskaper som frakter olje til havs (f.eks. Frontline)», skriver Berntsen videre.

«Det vil si at ulike aktører kan/vil utnytte denne muligheten til å tjene «sikre» penger ved å kjøpe olje til lav pris i dag for så å snu seg om å selge denne til en høyere pris frem i tid. I mellomtiden derimot, må samme aktør leie et tankskip for å lagre denne frem til levering skal finne sted. Disse prosessene gjør at skipsratene stiger/holder seg ekstremt høye», fortsetter analytikeren.