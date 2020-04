Oljeprisene er under kraftig press, og Brent-oljen var tidligere i dag helt nede i 18,10 dollar fatet på det laveste. Dette er første gang på 18 år at Brent-oljen beveger seg under 20 dollar.

I skrivende stund står frontkontrakten i 21,14 dollar, men til tross for innhentingen tilsvarer dette 17,5 prosent nedgang i dagens handel.

– Når bunnen i april

Juni-kontrakten for WTI-oljen, der den utgående mai-kontrakten dundret i minus i går, står i 16,12 dollar etter en nedgang på over 21 prosent.

– Vi forventer at oljeetterspørselen i april vil være på sitt laveste nivå globalt, samtidig som produksjonskuttene ikke vil bli realisert til det fulle. Vi forventer at Brent-prisen vil fortsette ned, sier Pareto-analytiker Nadia Martin Wiggen til TDN Direkt tirsdag.

I tredje og fjerde kvartal øyner hun prisoppgang.

– Etterspørselen vil komme tilbake og tilbudsnivåene vil være mindre. Produksjonskuttene fra OPEC, samt dagens lave oljepriser i USA, vil tvinge frem lavere produksjon fra amerikanske og canadiske produsenter, fortsetter Wiggen overfor nyhetsbyrået.

Sprengt kapasitet

Men så lenge oljeproduksjonen er så mye høyere enn etterspørselen, blir lagring et stort tema, og kapasiteten er i ferd med å sprenges overalt.

– Overskuddet av olje er for stort til å bli håndtert av konvensjonelle landbaserte lagre, så da er tankskip neste stopp. Det er dyrere, men også mer fleksibelt med henhold til levering, hvilket gjør det kommersielt interessant for en trader, sier olje- og tankanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities til TDN Direkt.

Tankrederier som Frontline og Hunter Group går derfor kraftig mot strømmen på Oslo Børs, og stiger hhv. 12,0 prosent til 116,50 kroner og 9,5 prosent til 4,36 kroner så langt tirsdag.

Hammer påpeker overfor nyhetsbyrået at papirmarkedet for skipninger frem til og med juli steg kraftig i går, samtidig med WTI-kollapsen.

1. mai – et veiskille?

Ifølge analytikeren blir tankskipene som tas ut til flytende lager borte fra markedet i typisk 3-6 måneder eller mer, noe han mener vil stramme til markedet en periode fremover.

– Det er veldig vanskelig å si hvor og når dette ender, men vi – som de aller fleste andre analytikere, ser et voksende oljeoverskudd i andre kvartal, ihvertfall frem til kuttene fra OPEC+ begynner å virke fra 1. mai, sier Hammer til TDN Direkt.

Kollapsen i oljeprisen hemmer naturligvis Oslo Børs tirsdag, og hovedindeksen er i skrivende stund ned 2,4 prosent til 723,28.