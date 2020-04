OTC-rederiet Castor Maritime i brudd med noteringsvilkår

Det Kypros-baserte tørrlastrederiet Castor Maritime, som er notert på Nasdaq og det norske OTC-markedet, har mottatt varsel fra Nasdaq om at rederiets aksjer er i brudd med noteringsvilkårene på Nasdaq Capital Market.

Sluttkursen for selskapets aksjer på Nasdaq har vært under minstekravet på 1,00 dollar i 30 strake handelsdager – fra 27. februar til 13. april.

Samtidig har Nasdaq informert rederiet om at det gis midlertidig fritak fra dette noteringsvilkåret på grunn av situasjonen med coronaviruset.

Castor Maritime må imidlertid innfri noteringsvilkåret innen 28. desember.

Ser på mulige tiltak

Selskapet opplyser at det ser på mulige tiltak for å komme på riktig side av kravet om aksjekurs. Vilkåret innfris straks Castor kan vise til minst ti dager på rad med sluttkurs over 1,00 dollar.

Castor Maritime har i dag en flåte bestående av tre panamax-fartøyer. Rederiet ble etablert i september 2017 og registrert på det norske OTC-markedet i desember 2018.

Seneste omsetningskurs på OTC-markedet for Castor-aksjen var 44,00 kroner.

På Nasdaq var seneste sluttkurs 0,70 dollar. 26. februar var forrige dag med sluttkurs over 1,00 dollar for aksjen. På det høyeste så langt i år har den stått i 2,60 dollar.