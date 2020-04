– Vi kan lagre oljen på skip i flere år

Verden drukner i olje. Lagrene fylles opp én etter én og både WTI- og Brent-olje opplever katastrofale fall i pris.

Juni-kontrakten for WTI-oljen, der den utgående mai-kontrakten dundret i minus 37 dollar i går, står i dag i 16,12 dollar etter en nedgang på over 21 prosent.

Spørsmålet er hvor vi skal gjøre av oljen? Hugo De Stoop, CEO i NYSEs største shipping-selskap Euronav, har svaret.

Du kan se intervjuet i sin helhet i videoen over.

Fenomenale marginer

Oljeprodusentene leier nå transportskip for å lagre oljen de henter opp. De Stoop forteller at Euronav for det meste selger 3- og 9-måneders kontrakter for lagring, og melder om eventyrlige marginer.

– Vår break even er på 28.000 dollar om dagen. Nå selger vi for 165.000 dollar hver dag. Det er fenomale marginer.

Konsernsjefen i Euronav informerer om at kvaliteten på oljen ikke blir noe dårligere om den lagres i lengre.

– Vi kan lagre oljen i flere år om det er nødvendig.

Tankrederier som Frontline og Hunter Group går derfor kraftig mot strømmen på Oslo Børs, og stiger hhv. 12,0 prosent til 116,50 kroner og 9,5 prosent til 4,36 kroner så langt tirsdag.