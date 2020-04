Fred. Olsen Cruise Lines utsetter driftsoppstart på ubestemt tid

Bonheurs heleide datterselskap Fred. Olsen Cruise Lines meldte 13. mars at cruisedriften var satt på pause på grunn av coronaviruset.

23. mai ble da satt som dato for når rederiet ventet å kunne gjenoppta cruisedriften.

Nå opplyser Fred. Olsen Cruise Lines at driftsstansen vil fortsette videre etter 23. mai, og rederiet oppgir ikke noen ny dato for når det venter at driften kan begynne igjen.

Rederiet viser igjen til den pågående coronaviruspandemien, og at det følger råd og retningslinjer fra relevante myndigheter, inkludert den britiske regjeringen og det britiske folkehelsebyrået Public Health England.

Det opplyses igjen at de økonomiske effektene for rederiet vil bli kommunisert sammen med Bonheurs fremtidige finansielle rapportering.