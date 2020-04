Festen fortsetter - Hafnia Tankers øyner opprykk

Tirsdag skrev Finansavisen at produkttakratene hadde sprengt alle tidligere rekorder.

Da var LR2-ratene oppe i 88.100 dollar, mens LR1-skipene og MR-skipene seilte inn henholdsvis 64.000 dollar og 34.400 dollar pr. dag.

Det er kun peanøtter etter bevegelsene de siste dagene.

LR1-skipene oppnår nå 155.300 dollar pr. dag, LR1-skipene 107.200 dollar og MR-skipene 73.000 dollar pr. dag, sistnevnte etter et hopp på 51 prosent over natten, ifølge Clarksons Platou.

Meglerhuset begrunner rateeksplosjonen slik:

– Betydelige forsinkelser ved havner over over hele verden kombinert med flytende lagring har strammet til fartøykapasiteten og er bakgrunnen for rekordratene.

Vil rykke opp

Ifølge meglerhuset kan MR-tankere nå oppnå et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2,6 millioner dollar for en rundreise, noe som tilsvarer 9 prosent av verdien for et fem år gammelt skip.

For LR2-tankere er det tilsvarende tallet 9 millioner dollar pr. tur. Det tilsvarer en femtedel av verdien av et fem år gammelt skip.

Om ikke markedet er i nirvana nå, er det ikke langt ifra, og den tilstanden ønsker altså Hafnia å utnytte til å få opprykk. Søknaden om å bli overført fra Oslo Axess til Oslo Børs ble sendt torsdag.



På én uke er rederies aksje opp nesten 40 prosent. Torsdag ettermiddag var markedsverdien 8,4 milliarder kroner.