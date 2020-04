Reach Subsea tildelt kontrakter og avrop

Reach Subsea og MMT er tildelt flere avrop og kontrakter med hensyn til rammeavtaler for gjennomføring inneværende år. Totalt er det snakk om rundt 450 prosjektdager, melder selskapet i en børsmelding.

Prosjektene innebærer arbeider innenfor inspeksjon, kartlegging og byggestøtte i Europa og Amerika. Operatørene er store innen olje, gass og fornybar sektor.

Kontraktene gjør at Reach Subsea har god utnyttelse i sommersesongen og har nå rundt 750 prosjektdager. Det tilsvarer ca. 1.300 ROV-dager.

- Vi er glade for å ha sikret oss kontrakter i en utfordrende tid, og vi ser samtidig at selskapets gode innsats fungerer mot uroligheter i markedet, sa Jostein Alendal, adm. direktør i Reach Subsea.

P-O Sverlinger, admistrerende direktør i MMT kommenterer også.

- Det er oppmuntrende å se at kundene begynner å anerkjenne fordelene med våre ROV-er for høyhastighetsundersøkelse, og at rundt 300 av de nylig tildelte prosjektdagene er knyttet til inspeksjon og kartlegging av havbunnsundersøkelser primært i sektoren for fornybar energi.