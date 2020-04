Star Bulk vil forlate Oslo Børs

Sommeren 2018 tok Nasdaq-noterte Star Bulk Carriers over det norske tørrlastrederiet Songa Bulk og ble i den forbindelse tatt opp til notering på Oslo Børs.

Bakgrunnen for sekundærnoteringen i Oslo var blant annet et håp om at det ville øke likviditeten i aksjen til et høyere nivå enn på Nasdaq.

Tvert imot har likviditeten på Oslo Børs vist seg å være heller dårlig. I tillegg er kun 2 prosent av selskapets aksjer registrert i det norske VPS-systemet.

Det lave handelsvolumet gjør at kostnadene ved en notering er høyere enn nytten. Derfor foreslår et enstemmig styre at selskapets generalforsamling ber om stryking fra Oslo Børs.

«Det er ventet at en enkel notering på Nasdaq og en denotering fra Oslo Børs vil føre til betydelige kostnadsreduksjoner, og administrativ forenkling ved å kun forholde seg til et sett med lovgivning, og mulig økt handelsvolum i USA som en funksjon av konsentrert handel».

Det skriver styret i innkallingen til generalforsamlingen som skal holdes 12. mai på Kypros.

Blystad på eiersiden

Skipsreder Arne Blystad og John Fredriksens tidligere tørrlastsjef Herman Billung var initiativtagere til Songa Bulk, og Blystad er blant de større eierne i Star Bulk med en post på cirka 2,2 prosent.

Største aksjonær er oppkjøpsfondet Oaktree Capital Management.

Star Bulk har en flåte på 116 skip i størrelsessegmentene fra 52.000 til 210.000 dødvekttonn. Hovedkontoret ligger i Athen, og selskapet har også kontorer i Limassol på Kypros og i Oslo.

Fredag ble det omsatt aksjer i Star Bulk for nær en halv million kroner. Sluttkursen på 58 kroner priser rederiet til 5,3 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen falt 45 prosent