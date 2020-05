Innsidekjøp og -salg i Belships

Kontrazi AS, et heleid selskap av Belships-styremedlem Frode Teigen med nærstående, har i dag solgt 5.000.000 aksjer i Belships til kurs 6,00 kroner pr aksje.

Transaksjonen kom dermed på 30 millioner kroner. Kontrazi AS eier etter dette 32.463.265 aksjer i selskapet.

I en separat flaggemelding fremgår det at Jakob Hatteland Holding AS, et selskap eid av Jakob Hatteland med nærstående, har kjøpt 5.000.000 aksjer. Etter transaksjonen eier selskapet 11.000.000 aksjer i selskapet. Det er ikke oppgitt til hvilken pris aksjene er kjøpt.

Jakob Hatteland kommer dermed over 5 prosent eierandel i selskapet.

Totalt er det utstedt 212.224.705 aksjer i Belships.