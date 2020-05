Concordia Maritime utsetter drømmen om Oslo Børs

På grunn av covid-19-pandemien avventer det svenske tankrederiet Concordia Maritime planene om å flytte fra børsen i Stockholm til børsen i Oslo.

Det fremgår av selskapets førstekvartalsrapport som ble lagt frem onsdag.

«I lys av utviklingen i verden er planene satt på vent», skriver rederiet.

At rederiet vurderte et børsbytte ble kjent i fjor høst og arbeidet skal ha vært godt i gang før pandemien satte en foreløpig stopper for planen.

Concordia er deleid av Stena-konsernet og overfor Dagens Industri har konsernsjef Dan Sten Olsson tidligere begrunnet flytteplanene med laber shippinginteresse hos svenske investorer.

Resultatet før skatt endte på 29 millioner svenske kroner i første kvartal, opp fra 1,8 millioner kroner i samme periode i 2019. Investorene var likevel ikke imponert over det de fikk servert og ved 16-tiden var aksjen ned nær 13 prosent.

Rederisjef Kim Ullman skriver i rapporten at det er behovet for lagring av olje som driver markedet, men at etterspørselen etter tankskip vil gå ned når lagrene reduseres igjen.