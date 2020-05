2020 Bulkers i pluss

EBITDA-resultatet endte på 4,4 millioner dollar og den gjennomsnittlige timecharter-inntjeningen pr skip pr. dag var 15.600 dollar.

Så langt i andre kvartal er tc-inntjeningen 18.200 dollar, ifølge kvartalsrapporten som ble offentliggjort torsdag.

Selskapet har seks store malmskip, såkalte Newcastlemax-carriere på vel 200.000 dødvekttonn, i drift og ytterligere to under bygging på New Times Shipyard i Kina. Begge disse ventes ferdigstilt i juni.

Nødvendighetsraten for at 2020 Bulkers skal drive sine skip i kontantmessig balanse oppgis til 13.400 dollar dagen. Ifølge kvartalsrapporten er dette betydelig lavere enn dagens rateanslag for 12-18 måneders fraktkontrakter for Newcastlemax-er utstyrt med renseutstyr i form av scrubbere.

Ved utgangen av første kvartal hadde 2020 Bulkers en restgjeld på 186 millioner dollar og en bokført egenkapital på 137 millioner dollar.

Styret ønsker å betale månedlige utbytter der størrelsen vil avhenge av inntjeningen. Til nå er det utbetalt 1,5 millioner dollar til eierne etter desember og januar.

Men aksjonærene bør ikke vente utbytter de første månedene. Selskapet viser til den usikre makrosituasjonen på grunn av coronaviruset og covid-19-pandemien og gjør det klart at det ikke regner med å betale dividende før de siste nybyggene blir overtatt i sommer.

Det var Tor Olav Trøim og hans selskap Magni Partners i London som tok initiativet til etableringen av selskapet høsten 2017. Trøim er største aksjonær i 2020 Bulkers.

Midt på dagen torsdag ble 2020 Bulkers-aksjen omsatt for 50,80 kroner, som gir rederiet en markedsverdi på vel 1,12 milliarder kroner. Siden årsskiftet er aksjen ned 41,5 prosent.