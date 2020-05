Wallenius Wilhelmsen sikrer gigantkontrakt

Bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsens heleide datterselskap American Roll-On Roll-Off Carrier Group har sikret en kontrakt med United States Transportation Command, som er en del av det amerikanske forsvaret.

Kontrakten er ventet å ha en varighet på ni år og fra 2022 estimeres det at den skal dra inn over to milliarder dollar i årlige inntekter. Det tilsvarer i overkant av 20 milliarder kroner.

– Kontrakten er veldig stor og viktig for oss. Nå har vi til sammenligning inntekter på rundt fire milliarder dollar, sier kommunikasjonssjef Anna Larsson i Wallenius Wilhelmsen.

Taus om marginer

I børsmeldingen skriver Wallenius Wilhelmsen at kontrakten i løpet av ni måneder vil være en positiv bidragsyter for selskapets driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA).

På grunn av oppstartskostnader vil kontraktens margin de neste 24 månedene være på mellom null og to prosent.

– Hvordan vil marginen bli på tre til fem års sikt?



– Det er for tidlig å si og jeg kan ikke kommentere på det, sier Larsson.

Wallenius Wilhelmsen-aksjen har den seneste tiden hatt en katastrofal utvikling på Oslo Børs. Siden årsskiftet er kursen ned over 48 prosent og på ett år er kursnedgangen på 63 prosent.