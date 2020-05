Ny toppsjef i Tor Olav Trøims Golar LNG

Fredag ettermiddag sendte Golar LNG ut en børsmelding hvor det fremkommer at Karl Fredrik Staubo er utnevnt som konstituert konsernsjef, etter at Graham Robjohns trapper ned.

Staubo jobber i Trøims investeringsselskaper Magni Partners, og har ti års erfaring med rådgivning i blant annet Clarksons Platou. Han har også jobbet som rådgiver for Golar LNG og har vært involvert i finansieringen av selskapet.

«På vegne av styret og ansatte i Golar takker vi Graham for hans lange og verdifulle innsats for selskapet. Grahams flittige, harde arbeid og dype kunnskap har vært avgjørende i transformasjonen av Golar Group fra en ren LNG-frakt selskap til et integrert energiselskap», skriver Tor Olav Trøim i børsmeldingen.

Trøim trekker også frem at Golar er godt posisjonert fremover med en inntektsreserve på 2,1 milliarder kroner ved utgangen av 2019.