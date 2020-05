Ocean Yield økte omsetningen - reduserer utbytte

Transportselskapet hadde totale inntekter på 61,3 millioner dollar i første kvartal, sammenlignet med 55,8 millioner dollar i fjor.

EBITDA endte på 56,4 millioner dollar, opp fra 50,6 millioner dollar samme tid i fjor. Ocean Yield styrket driften særlig i tank-sektoren, hvor EBITDA-en gikk opp fra 14,5 millioner dollar i fjor til 19,3 millioner dollar i år. Selskapets EBITDA innenfor oljeservice falt med en million til 11,9 millioner dollar.

Resultat før skatt ble 2,2 millioner dollar, ned fra 14,9 millioner dollar i 2019. Det skyldes hovedsaklig høyere finansielle kostnader og svak krone, opplyser selskapet.

Ocean Yields resultat etter skatt for første kvartal ble minus 1,6 millioner dollar mot et overskudd på 8,4 millioner samme tid i fjor.

Ocean Yield opplyser at de synes det er vanskelig å spå fremtiden grunnet pandemien, men styret har erklært et utbytte på 0,05 dollar pr. aksje. I første kvartal i fjor utbetale Ocean Yield et utbytte på 0,19 dollar pr. aksje.

– Med 68 av 72 skip på langsiktig charter har Ocean Yield en bedre forutsigbarhet for inntjeningen enn de fleste rederier. Men grunnet coronaviruset og den lave oljeprisen, fortsetter vi å overvåke porteføljen nøye og har besluttet å redusere utbyttet for å være forberedt på potensielt negative hendelser, sier adm. direktør Lars Solbakken.