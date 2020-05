Kraftig fall for VLCC-ratene

VLCC-ratene for TD3-ruten fikk tirsdag et fall på 22,7 prosent fra forrige handelsdag. TD3-ruten, som går mellom Persiabukten og Kina, ble vurdert til 55.586 dollar pr. dag, skriver TDN Direkt.

Den seneste uken har VLCC-ratene stupt 66 prosent – 75 prosent den seneste måneden – men ratene ligger likevel langt over rederienes kontant breakeven. Ifølge TDN Direkt er kontant breakeven på mellom 22.000 og 24.000 dollar pr. dag.

I Fearnley Securities er de bekymret for at den gode syklusen for VLCC er i ferd med å gå mot slutten, og at andre halvår i 2020 blir begynnelsen på en nedgangsyklus.

– Både 2021 og 2022 ser tøft ut på papiret samtidig som at industrien kjemper mot både svært begrenset produksjonsvekst og massive oljelagre, skriver meglerhuset i en oppdatering onsdag.