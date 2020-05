Bedring midt i pandemien

(Saken opdateres)

Odfjell rapporterer bedre resultater i første kvartal 2020 sammenlignet med fjerde kvartal 2019 til tross for pandemiutbruddet. Nå forbereder selskapet seg likevel på svakere tider.

- Vi forventer å rapportere noe svakere resultater i 2. kvartal 2020, sier adm. direktør Kristian Mørch i Odfjell.

Driftsresultatet før avskrivninger økte fra 58 til 66 millioner dollar sammenlignet med fjerde kvartal, mens nettoresultatet gikk fra minus 10 millioner dollar til minus 4 millioner dollar.

Fremgangen har sammenheng med økning i spotratene for selskapets viktigste handelsruter samt bedre finansiering for Odfjell Terminals i USA. Selskapet rapporterer også om at de ikke har hatt driftsproblemer eller uventede kostnader knyttet til overgangen til IMO 2020, og ei heller forstyrrelsen på grunn av Covid-19.

Odfjell skriver dog i sin kvartalsrapport at de forventer at etterspørselen vil bli påvirket negativt av pandemien gjennom konsekvensene for verdensøkonomien.

Odfjell SE (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 259,3 238,3 Driftsresultat 24,3 7,0 Resultat før skatt -4,4 -15,4 Resultat etter skatt n n