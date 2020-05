Euronav med rekordkvartal

Euronav nøt godt av et sterkt tankmarked i 1. kvartal 2020 og melder om rekordresultat. Men det kunne blitt påvirket negativt av en stor nedskrivning, som selskapet valgte å ikke ta nå.

Tankgiganten med hele 38 VLCC-er og 27 suezmax-ere hadde dermed et resultat etter skatt på 225,6 millioner dollar, tilsvarende 1,05 dollar pr. aksje. I samme kvartal i 2019 var resultatet på 19,5 millioner dollar, tilsvarende 0,09 dollar pr. aksje.

EBITDA i 1. kvartal var på 335,2 millioner dollar, opp fra 131,4 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Sterkt marked – pent utbytte

Gjennomsnittlig spot rate for VLCC-flåten i 1. kvartal var 72.750 dollar pr. dag. For time charter var det 37.000 dollar. For Suezmax var tilsvarende 59.250 dollar og 30.250 dollar.

Selskapet melder også at 2. kvartal så langt har gitt VLCC-rater på 95.000 dollar pr. dag og 65.500 dollar pr. dag for Suezmax-flåten.

Utbyttet for 1. kvartal blir på 0,81 dollar, som utbetales i juni. I tillegg kommer endelig utbytte for 2019 på 0,29 dollar, som også utbetales i juni.

Gamblet på drivstoff – droppet nedskrivning

Selskapet valgte imidlertid å ikke ta en nedskrivning på det resterende av de 420.000 tonn lav-svovel drivstoff som selskapet kjøpte og lagret på Oceania (2003 - 441.561 dwt) i 2019.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet brukt omtrent 200.000 tonn av det lagrede drivstoffet, men i lys av det kraftige oljeprisfallet valgte selskapet da heller å kjøpe drivstoff i markedet.

Verdien på det gjenværende lageret var 56 millioner dollar lavere enn den bokførte verdien ved utgangen av kvartalet.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det vurderte å ta en nedskrivning på det gjenværende lageret av drivstoff, men konkluderte med å droppe det i lys av det sterke markedet i 2. kvartal, og trolig resten av 2020.

Selskapet mener det sterke tankmarkedet vil oppveie for den gjennomsnittlig høyere drivstoffkostnader brukt fra dette lageret. Dette vil være en vurdering som vil bli gjort hvert kvartal, heter det.

Hele regnskapet