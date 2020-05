Svekket VLGC-aktivitet

VLGC-aktiviteten har svekket seg globalt, og selv om det ser positivt ut i Asia, så er det knyttet stor bekymring til den fremtidige aktiviteten i USA, rapporterer flere meglerhus fredag, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset Pareto Securities spår at ratene vil dekkes på ca. 40-45.000 dollar pr. dag, noe som gir et resultat på ca. 3 til 4 kroner pr. aksje i Avance og ca. 5 til 6 kroner pr. aksje i BW LPG for andre kvartal, melder TDN Direkt.

Pareto skriver også at tilgjengeligheten på skip har økt og det vil medføre at ratene fremover vil falle, og legge stort press på estimatene for andre halvår i 2020.

Kepler Cheuvreux opplyser at break even på VLGCer er ca. 22.000 dollar pr. dag, og meglerhuset estimerer snittrater på 42.000 dollar pr. dag inneværende år. Ratene vil falle til rundt 29.000 dollar dagen neste år.

Fearnley Securities uttrykker bekymring for USA der det er et bearish segment, som har svekket markedet på grunn av potensielle kanselleringer av frakt, melder TDN Direkt.

Platts skriver fredag at den lave prisen på amerikansk olje har medført nedjusteringer i den amerikanske NGL-produksjonen i årene fremover. Det fører til økte LPG-priser for Asias import.