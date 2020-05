Hydrogenproduksjon til Mongstad

I 2019 ble et konsortium ledet av BKK tildelt midler av den offentlige finansieringsordningen PILOT-E for å utvikle en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til maritime applikasjoner i Norge.

Mongstad Industripark er nå valgt som lokasjonskandidat for produksjonen og flytendegjøringen av hydrogenet.



– Med dette prosjektet tar partnerne skritt for å skape en verdikjede for hydrogen. Som energiprodusent har Equinor en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet fra våre produkter, helt fra innledende produksjon til sluttforbruk, og vi tror hydrogen kan være en del av løsningen i den maritime sektoren, sier direktør Sturle Bergaas på Mongstad-raffineriet.

Investeringsbeslutning for produksjonsanlegget ventes å bli tatt allerede i slutten av 2020.

Parallelt utvikler partnerne i konsortiet løsninger for lagring og transport til sluttbrukere i den maritime sektoren. Prosjektet har som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart tidlig i 2024.

Lasteskip

Flytende hydrogen anses som en av lavutslippsløsningene som kan bidra til avkarboniseringen av tungtransporten, for eksempel skip.

Den første brukeren av det flytende hydrogenet som skal produseres på Mongstad antas å bli godsskipskonseptet «Topeka», som er under utvikling av Wilh. Wilhelmsen.

– Hydrogen som drivstoff gir muligheter for lav- eller nullutslipps skipsfart. Topeka-konseptet med nullutslippsseilinger på opptil 400 nautiske mil, vil gi nyttig erfaring for alle fartøystyper. Hydrogenterminalene vil i tillegg bidra til å fjerne barrierer mot investeringer i hydrogenløsninger for olje- og gassindustrien og andre sektorer, sier direktør Jan Eyvin Wang i Wilh. Wilhelmsen-gruppen.