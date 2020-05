Team Tankers kvittet seg med de røde tallene

Kjemikalietankrederiet Team Tankers International satt igjen med 1,4 millioner dollar på bunnlinjen i første kvartal, opp fra et underskudd på 7,9 millioner dollar i samme periode i fjor.

EBITDA endte for årets tre første måneder på 16,5 millioner dollar, opp fra 14 millioner dollar i første kvartal 2019.

Selskapet seilte i kvartalet inn en timecharterrate på 13.812 dollar pr. dag, opp fra 12.348 pr. dag i fjerde kvartal.

I mars ble det kjent at Team Tankers International har innledet et strategisk partnerskap med Maersk Tankers, samt et joint venture med V.Group.

– De to partnerskapene vil forbedre ytelsen, redusere kostnader og øke fleksibiliteten vår for ytterligere investeringsaktivitet, sier Team Tankers-sjef Hans Feringa i en kommentar.