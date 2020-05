Danske Bank Markets gjør store kutt i kursmålene for BW LPG og Avance Gas

Danske Bank Markets har senket kursmålene for gassrederiene BW LPG og Avance Gas, melder TDN Direkt.

Kursmålet for BW LPG er nå 60 kroner, mot tidligere 95 kroner. Aksjen handles tirsdag formiddag til rundt 33 kroner på Oslo Børs.

For Avance Gas er kursmålet senket fra 63 til 37 kroner. Aksjen handles tirsdag formiddag for cirka 20 kroner på Oslo Børs.

Meglerhuset holder imidlertid på kjøpsanbefalingen for begge de to gassrederiene. Ifølge TDN Direkt skriver det at det estimerer at ratene vil forbli i kontantgenererende territorium i løpet av prognoseperioden.

Amerikansk risiko

Det fremheves også at nøkkelrisikoen for gassrederiene vil være en reduksjon i amerikansk LPG-eksport.

«Ettersom det ikke er noen leverandører globalt som kan erstatte amerikanske LPG-volumer, mener vi at markedene kan holde seg bedre enn fryktet», heter det i oppdateringen fra Danske Bank Markets, ifølge nyhetstjenesten.