VLCC-ratene fosser fremover

VLCC-ratene ble mandag notert til 55.044 dollar pr dag, tilsvarende en oppgang på 5,9 prosent fra foregående handelsdag, men ratene har likevel falt 23,4 prosent over den siste uken, ifølge en liste fra Arctic Securities TDN Direkt refererer til.

«Til sammenligning er kontant breakeven for VLCCer på rundt 22-24.000 dollar pr dag, mens den ettårige time charter-raten er på 55.000 dollar pr dag», ifølge Kepler Cheuvreux.

Frontline fortsetter ned 0,4 prosent til 77,90 kroner på Oslo Børs tirsdag, etter å ha falt 4,9 prosent mandag.

Lagrene avtar

Olje- og tank-analytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities skriver i en rapport tirsdag at det vil bli vanskelig å vende tilbake til de høye ratene man så i april.

«Det er kommet tegn på at oppbyggingen av lagre avtar, noe som gjør et massivt flytende lagring-case mindre sannsynlig. Det betyr at produksjonskutt, inkludert det seneste fra Saudi-Arabia, vil ha en påvirkning tidligere», skriver Hammer.

Mandag påla Saudi-Arabia oljeselskapet Saudi Aramco å kutte oljeproduksjonen ytterligere med en million fat pr dag i juni.

I tillegg annonserte De forente arabiske emirater og Kuwait at de vil kutte produksjonen med ytterligere 180.000 fat pr dag totalt, melder TDN Direkt.

Ikke overraskende

Fearnley Securities-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby mener at beslutningen ikke bør være for overraskende.

«Dette kan gjøre den saudiarabiske sjøbårne eksporten så lav som 6 millioner fat pr dag, men med svak innenlandsk etterspørsel, kan de saudiarabiske raffineriløpene forbli lave for de kommende månedene – noe som gir mer rom for eksport», heter det i rapporten tirsdag.