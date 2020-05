Markant nedgang for Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen leverer sin første kvartalsrapport for 2020.

Driftsinntektene endte i første kvartal på 834 millioner dollar, ned fra 1.018 millioner dollar ved samme korsvei i 2019. Bakgrunnen for nedgangen på 18 prosent skal være lavere volumer som en konsekvens av coronakrisen.

Resultat før skatt kom inn på minus 285 millioner dollar, ned fra 25 millioner dollar i første kvartal 2019.

– Industrien vår er i en historisk situasjon hvor volumene er drevet markant ned av kutt i produksjon på grunn av coronakrisen. Vi har truffet flere tiltak for å justere kapasiteten, redusere kostnader og beskytte kontantbeholdningen, sier Craig Jasienski, president og adm. direktør i Wallenius Wilhelmsen

– Kombinert med vår sterke finansielle posisjon har jeg god tro på at vi kommer oss gjennom denne krisen.

Fremtiden

I nær fremtid vil selskapet bli påvirket av et skarpt fall i volumene som følge av coronatiltakene. Wallenius Wilhelmsen skriver i kvartalsrapporten at det ser for seg at den reduserte etterspørselen vil fortsette i lengre tid og påvirke driften.

«Tiltak for å resirkulere, stanse midlertidig og saktekjøre skip vil til en viss grad hjelpe mot krisen», skriver selskapet i rapporten.

Wallenius Wilhelmsen (Mill. USD) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 834

1.018

Driftsresultat -132

95 Resultat før skatt -285 25 Resultat etter skatt -285 22